Festkonzert zu den 22. Hummel-Tagen in Weimar

Die Hummel-Gesellschaft Weimar kommt am Wochenende in Weimar zu ihren 22. Hummel-Tagen zusammen. Abschließender Höhepunkt ist das traditionelle Festkonzert am Sonntag, 7. November, um 11 Uhr im Coudraysaal der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Mozart und Hummel. Neben der bekannten Pianistin Krisztina Marouf und dem Pianisten José Silberstein ist auch Cecilia Kaiser zu hören. Sie ist die Gewinnerin des Sonderpreises der Hummel-Gesellschaft beim Bundeswettbewerb 2021 „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Oboe-Solo“. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Es gelten die 3-G-Regeln.

Anfragen an die Hummel-Gesellschaft info@hummel-gesellschaft-weimar.de