Mit musikalischen Gästen aus der Region feierten die Bad Berkaer Senioren Weihnachten in Tannroda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Festlicher Nachmittag für die Senioren aus Bad Berka

Das Azurit-Zentrum in Tannroda war in diesem Jahr Gastgeber der traditionellen Bad Berkaer Senioren-Weihnachtsfeier. Die Bewohner des Hauses und dessen Leiter Sebastian Richnow freuten sich, dass viele ältere Einwohner der Region an diesem Nachmittag ihre Gäste im festlich dekorierten Saal waren.

Bürgermeister Michael Jahn (CDU) sprach kurze Eröffnungsworte, Richnow bedankte sich beim Stadtoberhaupt für die gute Zusammenarbeit über das gesamte Jahr hinweg. Dann gab er den Startschuss zu einem bunten Unterhaltungsprogramm. Zunächst animierte der Singekreis „Rundadinella“ aus Kranichfeld unter Leitung von Beate Drysz mit seinem Weihnachtslieder-Programm zum Mitsingen und -schunkeln. Mit den Klängen des anschließend auftretenden Bad Berkaer Posaunenchors kehrte Besinnlichkeit in den Saal ein. Das Azurit-Catering-Team kredenzte am Abend ein vorweihnachtliches Festmahl mit Gänsekeule, Kartoffelklößen und Rotkraut. Danach sorgte die Band „Magic“ aus Königsee für einen schwungvollen musikalischen Ausklang. Richnow schwärmte: „Die Stimmung war einfach nur großartig.“