Hohlstedt Großaufgebot an Rettungskräften in der Nacht zu Freitag zwischen Weimar und Jena im Einsatz

Feuer vernichtet Autowerkstatt in Hohlstedt

In Hohlstedt im Osten des Weimarer Landes ist in der Nacht zu Freitag eine Kfz-Meisterwerkstatt komplett ausgebrannt.

Polizei und Feuerwehr waren Donnerstag gegen 23 Uhr alarmiert worden, nachdem Anwohner eine Explosion in dem Firmengebäude gehört hatten. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der Feuerwehren aus Großschwabhausen, Magdala und Apolda breiteten sich die Flammen in der 10 mal 20 Meter großen Halle rasend schnell aus. Der Inhaber teilte der Feuerwehr mit, dass drinnen mehrere Gasflaschen lagerten. Zudem befindet sich auf dem Gelände ein Flüssiggas-Tank. Aufgrund der Explosionsgefahr wurden im Umkreis von 50 Metern um die Werkstatt alle Wohnhäuser evakuiert.

Um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden Tanklöschfahrzeuge aus Isserstedt, Mellingen und Weimar zu Hilfe gerufen. Sie bauten einen Pendelverkehr zwischen der Einsatzstelle und dem Gewerbegebiet Isserstedt auf. Zudem wurde eine Schnelleinsatzgruppe der Malteser angefordert.

Nach etwa einer Stunde hatten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle, gegen 2 Uhr morgens galt er als gelöscht. Außer den Grundmauern blieb von der Werkstatt kaum etwas übrig. Was vom Dach nicht verbrannte, war in sich zusammengestürzt. Die Fahrzeuge, die in der Halle standen - vier Pkw ein Transporter und zwei Traktoren – sind ebenfalls zerstört.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Smartphone-App NINA gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schwierigkeiten bereiteten beim Einsatz die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das Löschwasser gefror beim Kontakt mit der Straße und vereiste. Immer wieder musste die Feuerwehr Salz streuen. Durch Rauchentwicklung kam es auch zu Sichtbehinderungen auf der angrenzenden Bundesstraße 7.

Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe konnten vorerst noch nicht gemacht werden. Weimars Kriminalpolizei hat am Freitagmorgen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.