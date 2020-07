Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr-Ausbildung läuft wieder

Die Corona-Zwangspause in der Feuerwehr-Ausbildung ist beendet: Mit Lehrgängen für Maschinisten sowie im Sprechfunk nahm der Kreis Weimarer Land in den vergangenen zwei Wochen den Rhythmus wieder auf. Für die Kreislehrgänge und Fortbildungen gilt vorerst ein strenger Hygieneplan, erarbeitet in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Weimarer Landes. Dazu gehören unter anderem das Einhalten des Mindestabstandes von 1,50 Metern, Gruppen von maximal zehn Teilnehmern in der praktischen Ausbildung, einzelnes Betreten und Verlassen der Räume und regelmäßiges gründliches Lüften.

18 Floriansjünger aus Apolda, Blankenhain, Thangelstedt, Keßlar, Pfuhlsborn, Ottstedt a.B., Großromstedt, Kösnitz, Isseroda, Niederroßla, Umpferstedt, Neumark, Pfiffelbach, Kromsdorf, Großobringen und Mönchenholzhausen bekamen im Gerätehaus der Blankenhainer Stützpunkt-Feuerwehr die Ausbildung zum Maschinisten. Für die praktischen Einheiten standen vier Ausbilder, drei davon aus Blankenhain und einer aus Gutendorf, bereit. Parallel lief am vergangenen Wochenende auch ein Sprechfunkerlehrgang in Niederroßla. Hier nahmen ebenfalls 18 Kameraden teil, aus den Wehren von Wormstedt, Pfuhlsborn, Eckolstädt, Stobra, Pfiffelbach, Niederreißen, Zottelstedt, Utenbach, Kromsdorf, Kapellendorf und Leuthenthal/Rohrbach. Sie wurden von drei Kreisausbildern unterrichtet.Für die in den Corona-Monaten ausgefallenen Lehrgänge setzte das Landratsamt Ersatztermine an. Lediglich ein Truppmann- und ein Truppführer-Lehrgang entfallen vorerst komplett. fp

