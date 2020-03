Feuerwehr-Neubau als dickster Brocken im Nordkreis-Haushalt

Die Landgemeinde Am Ettersberg hat einen Haushalt für das laufende Jahr. Der Etat bekam am Mittwochabend in der Stadtratssitzung im Saal des Krautheimer Bürgerzentrums ein einstimmiges Votum der 16 Stimmberechtigten. Es war keine gewöhnliche Tagung: Alle Ratsmitglieder sowie die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter bekamen je einen eigenen Tisch, die Mindestabstände waren mit dem Zollstock ausgemessen. Hände-Desinfektion sowie das Eintragen in eine Anwesenheitsliste waren Pflicht. Drei Abgeordnete hatten ihre Teilnahme vorsichtshalber abgesagt, da sie an Erkältungssymptomen leiden, zwei weitere waren beruflich verhindert.

Das von Kämmerin Carolin Bock erarbeitete und in der Sitzung ausführlich erläuterte Zahlenwerk hat einen Gesamtumfang von knapp über 16 Millionen Euro – 12,3 im Verwaltungs- und knapp 3,8 Millionen im Vermögenshaushalt. Die Landgemeinde erwirtschaftet im Verwaltungshaushalt zwar einen Überschuss von gut 228.000 Euro und führt sie an den Vermögenshaushalt ab, liegt damit aber unter der Pflichtzuführung. Die nämlich muss mindestens so hoch sein wie die für das Jahr vorgesehene Schulden-Tilgungssumme, und das sind 770.000 Euro. Der Haushalt sei dennoch unbedenklich, so Bürgermeister Thomas Heß (CDU). Die Kommunalaufsicht habe signalisiert, dass die vorliegende Fassung wohl keine Beanstandungen befürchten müsse. 9 Stunden und 50 Minuten addierte Sitzungszeit habe der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates benötigt, bis alle sechs Mitglieder mit Ja votierten.

Größter Brocken in der Liste der Investitionen ist das neue Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Ramsla: 600.000 Euro stehen dafür im Vermögenshaushalt. Die Wehr hat sich zu einer der größten im Nordkreis entwickelt, das bisherige Quartier allerdings, eine Garage am Dorfgemeinschaftshaus, hält damit nicht Schritt und genügt modernen Sicherheitsanforderungen nicht mehr. Die Bauarbeiten auf dem vorgesehenen Grundstück der Gemeinde am Ortsausgang Richtung Schwerstedt sollen in diesem Jahr beginnen, die Einweihung ist für 2021 geplant.

Der Haushalt sieht auch die Einrichtung einer neuen Personalstelle vor: Die Gemeinde will für ihre 109 kommunalen Gebäude und Einrichtungen einen Energie-Manager einstellen. Die Ausschreibung über Amtsblatt, Arbeitsagentur und Internet-Auftritt der Gemeinde soll im Mai erfolgen, Gespräche mit den Kandidaten im Juni. Spätestens im Herbst soll der oder die Neue seine oder ihre unbefristete Stelle unter dem Dach der Bauverwaltung antreten. Es wartet eine Menge Arbeit: Bestandsaufnahme, Erstellen einer Prioritätenliste für Maßnahmen sowohl der Einsparung als auch der Erzeugung von Energie – und deren Umsetzung.

Für die Sanierung des Kindergartens Heichelheim, die seit Anfang Februar läuft, muss die Gemeinde Geld nachschießen: Vor allem zusätzliche Arbeiten an der Elektrik machten einen neuerlichen Haushaltsposten von 82.000 Euro notwendig. Die Sanierung insgesamt kostet 284.000 Euro und erweitert die Kapazität der „Kartoffelknirpse“ von 30 auf 60 Kinder.

112.000 Euro stehen für die Dachsanierung eines Wohnblocks am Heckborn in Berlstedt im Haushalt. Hier ist die Gemeinde allerdings nicht allein verantwortlich, sondern es gibt mehrere Eigentumswohnungen in dem Gebäude. Die Arbeiten beginnen nach Schätzung von Bürgermeister Heß frühestens im Sommer.