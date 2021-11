Feuerwehreinsatz - Lkw übersieht Fußgängerin - Gleich vier Ladendiebe - Lkw übersieht Fußgängerin

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Feuerwehreinsatz in Weimar

Zu einem Brand kam es in der Nacht zu Dienstag in der Heinrich-Jäde-Straße in Weimar. Gegen 23:30 Uhr geriet ein Restmüllhaufen auf der Rückseite eines gerade gebauten Mehrfamilienhauses in Brand. Auf dem Haufen befanden sich neben Müll auch Holzreste. Durch das Feuer wurde lediglich Rasen versengt, bevor der Brand durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Gegenwärtig schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Verkehrskontrollen

Am Montag wurden in Weimar mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Rießnerstraße ging den Beamten am Vormittag der Fahrer eines Opel ins Netz. Bei ihm verlief ein Drogenvortest positiv. Um die verbotenen Substanzen im Körper abschließend festzustellen, wurde der 24-Jährige zur Blutentnahme gebracht. In der Steubenstraße wurde gegen Mittag das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit überwacht. Während der einstündigen Kontrolle wurden sieben Temposünder festgestellt.

Gleich vier Ladendiebe

Den Mitarbeitern eines Supermarktes in Blankenhain gingen am Montagabend vier Ladendiebe ins Netz. Die Männer, die gemeinsam unterwegs waren, hatten jeder mit Waren im Wert von etwa 25 Euro versucht, den Laden zu verlassen. Nach Hinweisen wird nunmehr geprüft, ob die Vier auch für einen Diebstahl in der vergangenen Woche in Betracht kommen.

Dacia-Türschloss ausgebaut

In Kranichfeld musste am Montagnachmittag die Fahrerin eines Dacia feststellen, dass sich jemand an ihrem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Das Türschloss der Beifahrerseite war gänzlich ausgebaut und verschwunden. Ob der oder die Täter es auf Ersatzteile abgesehen hatten oder ins Fahrzeuginnere gelangen wollten, ist nicht bekannt.

Lkw übersieht Fußgängerin

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz übersah der Fahrer eines Lkw am Montag kurz nach 9 Uhr eine Fußgängerin. Der Mann wollte von der B85 in Blankenhain auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen, als eine 81-jährige Frau die Einfahrt querte. Die Frau wurde vom Spiegel des Lkw touchiert. Dabei kam sie zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

