Film-Klassiker im Glockenhof

Der Glockenhof Weimar in Schöndorf.

Weimar. Den Spielfilm „Stalker“ von Andrei Tarkowski zeigt der Glockenhof Weimar am Samstag, 19. März, um 19 Uhr.

Ein Film, der als Klassiker des sowjetischen Kinos und des Science-Fiction-Genres gilt, ist am Samstag, 19. März, um 19 Uhr im Glockenhof Weimar zu sehen. Gezeigt wird „Stalker“ von Andrei Tarkowski. Sein Spielfilm, der bereits vor 40 Jahren seine Premiere feierte, löste mit seinen visionären Zügen sowie seiner ästhetischen Radikalität nachhaltige Erschütterungen aus. Ausgangspunkt der Handlung ist eine unbekannte Stadt, die am Rande eines als „Zone“ bezeichneten Gebietes liegt. In dieser verdient der „Stalker“ sein Geld damit, Menschen illegal durch einen Sperrgürtel zu bringen und sie innerhalb der Zone zu begleiten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter: info@glockenhof-weimar.de.