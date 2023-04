Filme und Gespräch im Weimarer Mon Ami

Weimar. Regisseurin Bettina Blümner zu Gast in Weimar.

Das Kino im Mon Ami zeigt in dieser Woche im Rahmen der neuen Filmreihe Cinéma français und in Kooperation mit dem Institut français en Thuringe am Donnerstag den Dokumentarfilm „Annie Ernaux – Die Super-8-Jahre“ über die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux sowie am Freitag das Roadmovie „Vamos a la playa“ von Regisseurin Bettina Blümner.

Die mit dem Deutschen Filmpreis 2007 ausgezeichnete Regisseurin und Drehbuchautorin studierte 1998 bis 1999 Medienkultur und -gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar und ist bekannt für ihr Filmdebüt „Prinzessinnenbad“. Am Freitag ist sie für ein Gespräch zu Gast im Kino. Beide Filme laufen jeweils im Original mit Untertiteln um 19 Uhr, teilt das Jugend- und Kulturzentrum mit.