Filmemacherin gibt in Weimar Einblicke

Was haben die Brandenburgischen Konzerte in Paraguay, die Johannes-Passion in Singapur und das Weihnachtsoratorium in Neuseeland zu suchen? Es ist die Leidenschaft zu Komponist Johann Sebastian Bach. Ob Hobby, Beruf oder Passion: In weltweit über 300 Bachchören und -ensembles sind unterschiedlichste Kulturen vereint. Anna Schmidt hat darüber die Dokumentation „Living Bach“ gedreht, der aktuell im Mon Ami Kino läuft. Bei einem Filmgespräch am Montag, 8. Januar, spricht sie nach der Filmvorführung um 17 Uhr über Bach-Enthusiasten, zu denen sie auf sechs Kontinente gereist ist.

Der Film „Living Bach“ läuft am 4. Januar im Mon Ami Kino an und bis zum 10. Januar. Foto: Schmidt Film

Der Film zeigt außergewöhnliche, aufregende und lebensverändernde Beziehungen zu Bachs unvergleichlicher Musik. Die handelnden Figuren haben ein gemeinsames Ziel: die Teilnahme am weltweit größten Treffen der Bach-Familie – dem Leipziger Bachfest. „Ein Film über Menschen, Werte und Kulturen – und die Musik und Magie Johann Sebastian Bachs, die rund um den Globus wirkt“, heißt es dazu von der Filmproduktionsfirma.

„Living Bach“ läuft bis 10. Januar täglich um 17 Uhr im Mon Ami Kino. Tickets für die Vorstellung samt Filmgespräch kosten an der Abendkasse 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.