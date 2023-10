Mit einer galahaften Preisverleihung wurden am 29. Oktober die Sieger des Filmmacherwettbewerbs ausgezeichnet.

Filmfestival in Weimar: Beste Streifen ausgezeichnet

Weimar. Nach drei Tagen ging am Sonntagabend das Return internationale Film- und Kunstfestival mit einer Preisverleihung zu Ende.

Nach drei Tagen ist am Sonntagabend das Film- und Kunstfestival Return zu Ende gegangen. Auf der Bühne des Mon Ami wurde Tamara Denic für „Istina (Truth)“ mit dem besten Kurzfilm ausgezeichnet. Den besten Dokumentarfilm reichten Louise Thaller und Stanislas Giroux mit „The Destiny of a Sherpa Woman“ ein, den besten Animationsfilm Natalie MacMahon und Nikola Drvoshanov mit „Living in a Bubble“. Darüber entschied eine Jury aus Filmwissenschaftlerin Lioba Schlösser sowie den Schauspielern Martina Eitner-Acheampong und Stephan Grossmann. „Fünfzehn Minuten“ von Sejad Ademaj wurde vom Publikum zum besten Film gewählt. Insgesamt wurden 600 Beiträge von Filmschaffenden aus 50 Nationen eingereicht.