Filmporträt einer Oppositionellen

Weimar. Auf der Berlinale wurde das Filmporträt „Bettina“ hoch ausgezeichnet. Nun können sich auch Besucher des Mon Ami auf den Film über die DDR-Liedermacherin Bettina Wegner freuen.

Auf der Berlinale wurde das Filmporträt „Bettina“ mit dem renommierten Fipresci-Preis in der Sektion Panorama ausgezeichnet. Zum bundesweiten Filmstart am 19. Mai zeigt auch das Kino Mon Ami bis zum 25. Mai jeweils um 19 Uhr den Dokumentarfilm über die DDR-Liedermacherin Bettina Wegner. Regisseur Lutz Pehnert erzählt in seinem Film die Geschichte der Künstlerin und Widerstandskämpferin. Zusätzliche Vorstellungen gibt es am Freitag und Samstag, 20./21.5. jeweils um 17 Uhr.