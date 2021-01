Filter sollen nicht der letzte Schritt in Nohra bleiben

Bernd Schmitz pendelte in den letzten Tagen regelmäßig von seinem Firmensitz in Staßfurt auf das Gelände neben dem stillgelegten Schlachthof bei Nohra.

Nohra Betreiber der Biogas-Anlage wollen in diesem Jahr auch die Anzahl der Fahrten halbieren und stinkende Rohstoffe in einer Halle lagern

Nohra. Die Technik arbeitet, auf den Effekt darf man gespannt sein: Ende voriger Woche ging der zweite Aktivkohle-Filter für die Gärrest-Aufbereitung der Biogasanlage in Nohra in Betrieb. Das Betreiber-Unternehmen Biocraft setzt tatsächlich Schritt für Schritt die Versprechen aus einer Einwohnerversammlung vor einigen Wochen um.

„Die Abluft riecht jetzt nicht mehr viel anders als eine abgestandene Badewanne“, zeigte sich Bernd Schmitz zufrieden. Er pendelte in den letzten Tagen regelmäßig von seinem Firmensitz in Staßfurt auf das Gelände neben dem stillgelegten Schlachthof bei Nohra. Schmitz‘ Unternehmen A&U hat als Generalauftragnehmer fast alle technischen Elemente der Biogasanlage gebaut und ist auch für die Wartung zuständig. In die beiden Filteranlagen, in denen die Abluft der Gärrest-Aufbereitung durch insgesamt rund 3,5 Kubikmeter Aktivkohle geleitet wird, investierte Biocraft inklusive Einbau rund 60.000 Euro, zudem muss die Kohle jährlich mit Kosten von rund 10.000 Euro ausgetauscht werden.

Schmitz räumt ein, dass die Anlage die vom Umweltamt des Weimarer Landes in der Genehmigung festgelegten Grenzwerte von 500 sogenannten Geruchseinheiten (GE) pro Kubikmeter lange Zeit nicht einhielt. Im letzten Sommer hätten die Messwerte um 2700 gelegen, zuvor auch schon bei 3500. „Man darf aber den Stellenwert der Anlage in der Energieversorgung nicht außer Acht lassen“, sagt der Ingenieur. „Biogas liefert auch nachts oder bei Windstille Strom und ist für die Grundversorgung wichtig.“ Er zweifelt nach Einbau der Aktivkohle-Filter nicht daran, dass die nächste Messung durch ein Leipziger Fachunternehmen ein Ergebnis von unter 500 GE bringen wird. Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es aktuell keinen Messtermin, Schmitz hofft auf das Frühjahr.

Die Gärrest-Aufbereitung sorge dafür, so Schmitz, dass die Anlage nicht mehr rund 30.000, sondern nur noch 7000 Tonnen an Gärresten pro Jahr produziere. Damit müssen deutlich weniger Landwirtschafts-Fahrzeuge zur Anlage rollen, welche die Gärreste als Dünger abholen. Schon vor Einbau der Aktivkohle-Filter hätten Abgas-Waschanlagen den Großteil an Ammoniak und Schwefelwasserstoff, den hauptsächlichen Geruchsträgern, herausgeholt. „Deshalb war es für mich zunächst eine wissenschaftliche Aufgabe, herauszufinden: Warum stinkt es trotzdem noch?“ Letztlich sei der Grund relativ simpel: Durch den hohen CO2-Anteil in der Abluft sinkt diese nach unten – und das Dorf Nohra liegt etwas tiefer als die Anlage. Zudem, so Schmitz, senke die neue Technik die Temperatur der Abgase auf rund 50 Grad – zu wenig, um durch Hitze nach oben zu steigen und vom Wind verteilt zu werden.

Die Aktivkohle-Filter sollen nicht der letzte Schritt von Biocraft hin zu mehr Umweltverträglichkeit bleiben. Im Sommer folgt als weiterer Technik-Baustein eine Feststoffdünger-Produktion, welche die erwähnten 7000 verbliebenen Tonnen Gärreste pro Jahr verarbeitet. „Das wird die täglichen Fahrbewegungen zum und vom Gelände noch einmal um rund die Hälfte reduzieren“, so Schmitz. Auch die Geruchsbelastung, die vom Rohstofflager ausgehe, werde man senken: Die stinkenden Ausgangsstoffe für die Biogas-Produktion lagert die Biocraft ab dem Sommer nicht mehr im Freien, sondern in einer neuen Halle mit rund 400 Quadratmetern Grundfläche.

Mit ihrem Ansatz, ab diesem Jahr auf Maissilage zu verzichten und nur noch gemahlenes Stroh sowie Rinder- und Geflügelmist zu verwerten, sei die Anlage in Nohra „ein weltweiter technischer Vorreiter“, so Schmitz. „Wir haben schon Anfragen aus Chile, Mexiko und Polen für diese Technologie.“ Die Lehre für alle aus Nohra sei: „Ohne Aktivkohle-Filter geht es nicht.“