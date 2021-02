Filter verhindern Gestank in Nohra nicht

Nohra. In Nohra hagelt es weiter Beschwerden über die Biogasanlage. Der Bürgerbeauftragte des Freistaats will jetzt nachhaken.

Auch nach dem Einbau zweier Aktivkohle-Filteranlagen für die im vorigen Jahr in Betrieb genommene Gärrest-Aufbereitung in Nohra ist die Geruchsbelästigung nicht verschwunden. „Es stank vielleicht vorher ein bisschen anders. Kann schon sein, dass die Filter was gebracht haben“, sagt Steffen Kirst, einer der betroffenen Anwohner und Sprecher einer Gruppe engagierter Nohraer, die gegen den Missstand vorgehen. „Aber nach wie vor ist es so: Wenn der Wind ungünstig steht oder gar kein Wind weht, ist der Gestank belästigend stark.“

Angelika Bruns, die nur einen Steinwurf von der Biogasanlage auf dem Obsthof ihrer Familie am Troistedter Weg arbeitet, trägt in ihren Kalender stets ein, wenn der Gestank schlimmer wird. „Im Februar hatten wir viel Ostwind, da ist es auszuhalten. Auch der kalte Nordwind war in Sachen Gestank gut für uns. Aber auch in den ersten zwei Februar-Wochen habe ich fünf Tage gezählt, an denen es hier kaum auszuhalten war. Immer, wenn der Wind auf West oder Südwest dreht.“ Sie hat aus ihrer alten Heimat Niedersachsen den Vergleich: „Da kannte ich etliche Biogasanlagen, und keine hat so gestunken. Die Landwirte, die sie dort betreiben, sind bestrebt, sich nicht mit der Dorfgemeinschaft anzulegen.“

Für sie ist klar, wo die Ursache liegt: die Siloplatte, auf der Tiermist und Silage lagern, bis sie in die großen Fermentierungsbehälter kommen. Dazu hatte Steffen Kirst schriftlich drei Fragen an den Bürgerbeauftragten des Freistaates gerichtet. Der holte Antworten von der Unteren Immissionsschutzbehörde des Weimarer Landes ein.

Demnach sei die „Zwischenlagerung geringer Mengen auf der Siloplatte nötig“, um den Betrieb zu gewährleisten. Eine Abdeckung der Maissilage mit Folien sei nicht zwingend notwendig, sondern es genüge eine Schicht aus Roggensaat und geruchsneutralen gepressten Gärresten, die dann mit in den Fermenter gehe. Einem Antrag des Betreiber-Unternehmens Biocraft, auf die aufwendige Folienabdeckung zu verzichten, habe man stattgegeben. Kirst hat diese Antworten inzwischen an die Obere Immissionsschutzbehörde auf Landesebene weitergeleitet.