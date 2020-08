Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finale beim Sommertheater

Das Tiefurter Sommertheater geht am Donnerstag, 6. August, 20 Uhr, in seine Endrunde: Auf der Ilm-Insel wird „Schlamassel – Am Anfang war das (Ja-)Wort“ gegeben. Christiane Weidringer spielt eine Heiratsvermittlerin. Weitere Aufführungen des Figurentheaters gibt es am 7. und 8. August, jeweils 20 Uhr.

Kartenreservierung: (03643) 8789217