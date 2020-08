Finale in Zeiss-Siedlung

Was lange währt: Die Arbeiten in der Ernst-Abbe-Straße stehen vor dem Abschluss.

In der Kromsdorfer Straße, der Ernst-Abbe- und der Carl-Zeiss-Straße sollen am Freitag die Arbeiten zur Erneuerung der Mischwasserkanäle zu Ende gehen. Der Kommunalservice Weimar hat seit 2019 dort die Kanalisation erneuert. Zeitgleich erneuerte der Wasserversorgungszweckverband Weimar seine Trinkwasserleitungen. Nach Abschluss der Leitungsverlegungen wurde am 14. August die Fahrbahndecke in der Carl-Zeiss-Straße eingebaut. Die Stadt als Baulastträger für die Straße stellte zusätzliche Mittel bereit, um das wie in der Ernst-Abbe-Straße auf der gesamten Breite zu ermöglichen. Mit dem Fugenverguss und der Wiederherstellung der Gehwege sollen die Arbeiten heute abgeschlossen werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Darüber hinaus seien noch lokale Restleistungen auf Privatgrundstücken erforderlich, die jedoch keine Auswirkungen auf die Verkehrssituation in den beiden Anliegerstraßen mehr haben sollen.