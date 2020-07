Die Gemeinschaftsausstellung der Künstlerinnen und Künstler des Hofateliers in Niedergrunstedt endet mit einer Finissage.

Niedergrunstedt. Die Gemeinschaftsausstellung im Hofatelier in Niedergrundstedt endet, aber eine neue Ausstellung kündigt sich bereits an.

Finissage im Hofatelier in Niedergrunstedt

Mit einer Finissage endet die Gemeinschaftsausstellung von Künstlerinnen und Künstlern des Kunstvereins Hofatelier am Sonntag, 26. Juli, um 15 Uhr in den Ausstellungsräumen am Schulweg 4. Wenn das Wetter es erlaubt, sollen nach Angaben von Joachim und Ute Becker aus dem Vereinsvorstand auch einige Bilder Open Air auf dem Hof gezeigt werden.

