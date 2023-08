Fischsterben im Weimarhallenpark und 14-Jähriger ortet gestohlenes Handy - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar. Einem 14-Jährigen wurde sein Handy im Schwanseebad gestohlen. Außerdem starben mehrere Fische im Teich des Weimarhallenparks. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Weimar.

Zum wiederholten Mal wurden am Sonntagvormittag im Teich des Weimarhallenparks tote und nach Luft schnappende Fische festgestellt.

Der Teich war laut den Angaben der Polizei nicht genügend umgewälzt worden, so dass das Wasser kippte und nicht mehr genug Sauerstoff für die Fische vorhanden war. Die Feuerwehr rückte mit Tauchpumpen an, um das Wasser-Klima für die Fische wieder zu verbessern.

Handy eines 14-Jährigen gestohlen

Nachdem vergangene Woche einem 14-jährigen Jungen im Schwanseebad in Weimar das Handy im Wert von 400 Euro gestohlen wurde, konnte er dieses am Wochenende bei Kleinanzeigen finden, wo es zum Kauf angeboten wurde.

Da das I-Phone zwischenzeitlich wieder angeschaltet war, konnte es laut Polizei durch den Geschädigten geortet werden. Dies führte zu dem ebenfalls 14-jährigen Täter in Weimar-Nord, der das Handy den eingesetzten Beamten wieder aushändigte.

Ohne Führerschein, dafür mit Drogen und falschen Kennzeichen unterwegs

Am Sonntagmittag kontrollierten Weimarer Polizeibeamte in der Buttelstedter Straße einen Pkw Peugeot. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 40-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ebenfalls schlug ein Drogenvortest an und die Kennzeichen gehörten auch nicht an den Pkw.

Die Nachfrage bei dem eigentlichen Besitzer der Kennzeichen ergab laut Polizei, dass sie von seinem Fahrzeug entwendet wurden. Den Mann erwarten Anzeigen wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss und Kennzeichenmissbrauch. Nach einer Blutentnahme im Klinikum konnte der Mann schließlich nach Hause laufen.

Verletzter BMW-Fahrer nach Vorfahrtsmissachtung

Am Sonntagvormittag kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Meyerstraße / Carl-August-Allee. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 39-jährige Golf-Fahrerin die Meyerstraße in Richtung Ernst-Kohl-Straße und beachtete beim Überqueren der Carl-August-Alle nicht den vorfahrtsberechtigten 81-jährigen BMW-Fahrer, der dabei leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Weimar gebracht wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschlepper geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15000 Euro.

