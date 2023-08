Fischsterben im Weimarhallenteich: Warten auf endgültige Ergebnisse

Weimar. Parasiten, Viren oder Bakterien scheiden als Ursache aus. Wasserqualität wird laut Stadt wieder besser. Das ist aktuell bekannt:

Die im Weimarhallenteich verendeten Fische sind nicht an einer Tierkrankheit gestorben. Das haben nach Angaben der Stadt die vorläufigen Laborergebnisse der Tierproben ergeben. Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza habe keine Auffälligkeiten feststellen können, die auf Parasiten, Viren oder Bakterien hindeuten würden. Damit könne eine Erkrankung der Tiere als Todesursache ausgeschlossen werden, heißt es von der Stadtverwaltung. Sie hatte Parasiten als Ursache bereits am Dienstag ausschließen können und am Mittwoch die weiteren Laborbefunde aus Bad Langensalza erhalten.

Jetzt stehen unter anderem noch die abschließenden Ergebnisse der Wasserproben durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena aus. Denkbar wäre demnach weiterhin, dass Giftstoffe oder beispielsweise Nitrat das Fischsterben ausgelöst haben. Beim Nitrat berichten Experten davon, dass die Symptome einer Vergiftung sehr denen bei Sauerstoffmangel ähneln: Die Tiere atmen schwer, führen heftige Kiemenbewegungen durch, schnappen permanent nach Luft und halten sich bevorzugt an der Wasseroberfläche auf.

In die ohnehin nur 5,3 Kilometer kurze Lotte kann das Nitrat, das zu 75 Prozent über die Landwirtschaft in Gewässer gelangt, nur an den nicht verrohrten Stellen gelangen. Der Bach entspringt mehreren Quellen, wobei die am weitesten von Weimar entfernte im UNO-Gewebegebiet liegt, von wo die Lotte südlich der Erfurter Straße beziehungsweise des Bahndamms in Richtung Stadt fließt.

Unterdessen habe sich laut Stadt die Wasserqualität im Teich durch erhöhten Zulauf von Frischwasser deutlich verbessert. Das Wasser sei wieder klarer. Zuvor waren 78 Kilogramm lebende Fische abgefischt und in die Zuchtanlage gebracht worden. Die abschließenden Ergebnisse sollen Freitag vorliegen.