Weimar. Weimars Stadtsportbund und der Hochschul-Sportverein richteten am Donnerstag in der Falkenburghalle ein Prellballturnier für Senioren aus.

Fitnessangebot für sportliche Senioren

Zum Schnuppern luden Weimars Stadtsportbund und die Seniorensport-Abteilung des Hochschul-Sportvereins am Donnerstag in die Falkenburghalle. Prellball hieß die Sportart des Tages, die sich die gestandenen Mitspieler schmackthaft machen ließen. Um den Einstieg in diesen Mannschaftssport leichter zu gestalten, wurden die Regeln vereinfacht. Ihr nächstes Angebot, das sich speziell an ältere Menschen wendet, haben Stadtsportbund und HSV für kommenden Monat geplant. Am 17. März öffnet sich die Falkenburghalle um 10 Uhr zum Seniorensportfest.