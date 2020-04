Hohenfelden/Kranichfeld. Unbekannte haben am Stausee Hohenfelden einen Flächenbrand verursacht.

Flächenbrand am Stausee Hohenfelden

Unbekannte haben am frühen Donnerstagabend einen Holzstapel in der Nähe des Kletterwaldes am Stausee Hohenfelden angezündet. „Bedingt durch die trockene Wetterlage breitete sich das Feuer schnell auf eine Wiese aus“, teilte die Polizei mit.

An der Wiese und am angrenzenden Wald entstand Sachschaden, dessen Höhe durch das Forstamt bislang noch nicht eingeschätzt werden konnte. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.

