Flammen aus einem Schornstein in Kranichfeld

Kranichfeld. Ein glimpfliches Ende nahm ein Schornsteinbrand am Dienstagnachmittag in Kranichfeld, zu dem zwei Feuerwehren ausrückten.

Zu einem Schornsteinbrand rückten die Freiwilligen Feuerwehren Kranichfeld und Stedten/Ilm am Dienstagnachmittag in die Ilmenauer Straße der Zweiburgenstadt aus. Gegen 14.40 Uhr traf der Alarm ein. Nach Ankunft gingen die Einsatzkräfte in dem Einfamilienhaus umgehend auf Lageerkundung. Eine glückliche Fügung war es auch, dass der Schornsteinfeger binnen weniger Minuten ebenfalls an der Einsatzstelle eintraf.