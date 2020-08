In einen Geburtstagsparcours verwandelte sich die Innenstadt am Freitag zu Goethes 271. Wiegenfest. Es sang und klang auf dem Theaterplatz, in der Schillerstraße, am Markt und auf dem Frauenplan. Es wurde getanzt, gemalt, gebastelt, – fröhlich und temperamentvoll. Rote Kreise markierten die Abstände für die Zuhörer. Einen Flaniergeburtstag feierte die Klassik Stiftung mit den Weimarern und ihren Gästen in entspannter, Atmosphäre. Geduldig wurde vor den bis in den späten Abend kostenlos zugänglichen Häusern gewartet, – vor dem Goethe-Nationalmuseum, Schillermuseum und Wittumspalais. Im Stadtschloss fanden Führungen durch die nach umfangreicher Restaurierung wieder zugänglichen Dichterzimmer statt.