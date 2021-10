Fliegende Autos, Luchse und Pyramiden an der Weimarer Kinderuniversität

Am 23. Mai gelang Dirk Rudat am Thüringer Meer das spektakuläre Foto von der Luchsin „Mira“, die erstmals im Dezember 2020 im Saale-Orla-Kreis nachgewiesen worden war.

Weimar. Nach pandemiebedingter Pause startet das Wintersemester. Für kostenlose Teilnahme an Vorlesungen ist eine Anmeldung bis 18. Oktober notwendig.

Nach längerer pandemiebedingter Pause bietet die Kinderuni Weimar wieder Kindern von 8 bis 12 Jahren Vorlesungen an. Start des Wintersemesters ist am Mittwoch, 20. Oktober, um 16 Uhr im Mon Ami. Zum Thema „Musik und Körper als Dream-Team?!“ spricht Meike Britt Hübner von der Hochschule für Musik.

Die Professorin für Musik- und Bewegungspädagogik sowie Rhythmik sagt: „Wir sind mit einem fantastischen Instrument beschenkt: Unserem Körper! Wie lustig, aufregend und auch fein wir mit ihm musizieren können, ist ein wirklicher Knüller.“

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der zweiten Vorlesung am 10. November befasst sich in der Schwungfabrik Raimo Harder (Uni Weimar) unter dem Titel „Fliegende Autos und Roboter am Lenkrad“ mit der Mobilität der Zukunft. Bei seinen Uni-Kollegen Hans-Rudolf Meier und Christine Dörner heißt es am 24. November im Mon Ami geheimnisvoll: „Weimar und die Pyramiden“. Das Semester beschließt Silvester Tamás (NABU) mit seiner Vorlesung „Luchse in die Mitte bitte“ (8. Dezember, Schwungfabrik).

Die Vorlesungen sind für Kinder kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung bis Montag, 18. Oktober, notwendig. Eltern können diesmal nicht teilnehmen. Die Kinder müssen, je nach Infektionslage, Nachweise über regelmäßige Corona-Tests in der Schule mitbringen.