„Flockdown“ für den Panzerblitzer

Weimar. Eigentlich wollte der städtische Ordnungsdienst in dieser Woche mit der semistationären Einrichtung in der Budapester Straße in Weimar-West Raser zur Vernunft bringen beziehungsweise zur Kasse bitten. Witterungsbedingt macht der sogenannte Panzerblitzer jetzt allerdings eine Pause. Für kommende Woche ist noch kein neuer Standort angekündigt worden. Ob das daran liegt, dass die Einrichtung unter den Schneemassen noch nicht geborgen werden konnte oder weil es zurzeit kaum passende geräumte Standplätze in der Stadt gibt, ließ das Rathaus in seiner Mitteilung offen.