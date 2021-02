Die semistationäre Einrichtung vor dem Wintereinbruch an ihrem Standort in der Kromsdorfer Straße.

„Flockdown“ für den Panzerblitzer in Weimar

Weimar. Eigentlich wollte der städtische Ordnungsdienst in dieser Woche mit der semistationären Einrichtung in der Budapester Straße in Weimar-West Raser zur Vernunft bringen beziehungsweise zur Kasse bitten. Witterungsbedingt macht der sogenannte Panzerblitzer jetzt allerdings eine Pause.