Flohmarkt im Pfarrhaus in Mattstedt

Mattstedt. Ein Flohmarkt in Mattstedt mit einem neuen Format und Angeboten ist geplant.

Im Pfarrhaus und Pfarrgarten in Mattstedt findet am Samstag, dem 6. Mai ein Flohmarkt statt. Dieser wird um 11 Uhr starten und um 16 Uhr enden. Der Aufbau des Marktes erfolgt schon um 10 Uhr. Interessentinnen und Interessenten sind gerngesehen. Darüber informierte Gemeindepädagogin Diana Schuchert.

Verkauft wird Bekleidung für junge Mädchen und Jungen sowie Kinderspielzeug, Fahrräder und Möbel. Aber auch Gebrauchsgegenstände aus Haus, Hof und Garten wie zum Bespiel Gartengeräte wie Gießkannen, Harken, Schaufeln, aber auch Haushaltswaren wie Tassen, Teller, Besteck und weiteres werden angeboten. Die Anmeldung für einen eigenen Verkaufsstand erfolgt bei Carmen und Mario Schiege per SMS unter der Telefonnummer 0162/1862635. Die dadurch entstehenden Standgebühren von jeweils 3 Euro pro Stand, werden an die Johannesgemeinde für Kinder- und Jugendarbeiten gespendet. Außerdem wird es in diesem Jahr ein neues Format des Flohmarktes geben denn es werden nicht nur Kinderartikel, sondern auch Bücher, Möbel und weiteres verkauft. Da der Ilmtal-Radweg genau am Pfarrgarten liegt, lohnt es sich den Flohmarkt auch mit dem Fahrrad zu besuchen.