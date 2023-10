Flohmarkt in Kleinschwabhausen

Kleinschwabhausen. Am Samstagnachmittag ist im Feuerwehr-Gerätehaus Stöbern für Neugierige angesagt.

Einen Flohmarkt im Feuerwehrhaus organisiert die Gemeinde am Samstag, 21. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Die Erlöse sind für ein neues Spielgerät auf dem Spielplatz vorgesehen. Der Flohmarkt richtet sich zudem ausdrücklich auch an Neugierige aus den umliegenden Orten, die einen Streifzug entlang der Verkaufstische unternehmen wollen. Wer Gegenstände besitzt und diese mit zum Verkauf anbieten würde, kann sich telefonisch an Bürgermeisterin Sabine Gottschalg wenden. Sie organisiert die Abholung der betreffenden Artefakte. Alle nicht verkauften Preziosen gehen an die Eigentümer zurück. Für das leibliche Wohl werden unter anderem Kaffee und Kuchen angeboten.

Telefonischer Kontakt: 0151/23448106