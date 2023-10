Fluchtversuch, Verkehrsunfall und dreister Dieb: Polizeinachrichten aus Weimar

Weimar 33-Jähriger versucht vergeblich vor Polizei zu flüchten, offenbar betrunkener Autofahrer kracht gegen Opel und Seniorin wird Handtasche mit viel Bargeld aus Auto gestohlen.

Mit einem E-Bike flüchtete ein 33-Jähriger vergeblich in der Nacht auf Donnerstag vor der Polizei, als er diese sah. Wie die Polizei informierte, stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus, dass das E-Bike manipuliert war. Eine deshalb notwendige Zulassung sowie die dazugehörige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht nachweisen. Zudem wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von knapp 0,7 Promille festgestellt und ein Drogenvortest viel positiv aus. Ihn erwarten mehrere Anzeigen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Autofahrer fährt gegen Opel und lehnt Alkoholtest ab

Eine Frau beobachtete am Mittwochabend, wie ein Skoda auf der Bahnhofstraße in Oberweimar einen geparkten Opel touchierte und weiterfuhr. Laut Polizeimeldung hielt der Fahrer nach wenigen hundert Metern und konnte durch die Zeugin bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch verwickelt werden. Trotz Alkoholgeruch lehnte der Unfallverursacher einen Alkoholtest vor Ort ab. Neben einer Anzeige wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Handtasche mit viel Bargeld aus Auto gestohlen

Einen kurzen Moment nutzte ein noch unbekannter Dieb am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Nach Polizeiangaben hatte eine 86-Jährige ihr Fahrzeug nicht verschlossen, als sie ihre Waren ins Auto geräumt hatte und den Einkaufswagen wegbrachte. Der Täter öffnete die Beifahrertür und entwendete eine Handtasche mit Dokumenten und circa 1000 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer: 03643/8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

