Förderung für Vereine in Klettbach

Über die diesjährige finanzielle Förderung der umfangreichen Vereinslandschaft in seinen zwei Dörfern hat am morgigen Donnerstag der Gemeinderat von Klettbach zu entscheiden. Gemäß der Richtlinie über freiwillige Leistungen der Gemeinde wollen diesmal der Förderverein des Kindergartens, der Feuerwehrverein, der Kirmesverein, der Schellrodaer Club und der Verein „EducAid Kenya“ bedacht sein.

Außerdem soll der Gemeinderat die Bürgermeisterin dazu ermächtigen, ein Schadensgutachten in Auftrag zu geben. In diesem sind die Rissbildungen am Kindergarten-Gebäude aufzunehmen, fachgerechten Beseitigungsvorschläge zu empfehlen und die Kosten dafür zu kalkulieren. Ein Votum des Gemeinderates verlangt auch das Vorhaben der Pächter der Gartenanlage „Krautfeld“, dort Parkplätze anzulegen. Nicht zuletzt steht auch der Forstwirtschaftsplan für den Kommunalwald der Gemeinde für 2020 zu Beschluss. Bürgerfragen sind ebenfalls möglich.

Donnerstag, 7.11., 19.30 Uhr im Klettbacher Bürgerhaus