Förderung für Weimars Alte Feuerwache

Die Alte Feuerwache Weimar wird in das neue Bundesprogramm „Post-Corona-Stadt“ aufgenommen. Unter dem Themenfeld „Solidarische Nachbarschaft und Wirtschaften im Quartier“ fördert das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat das Quartiersprojekt an der Erfurter Straße mit insgesamt 240.000 Euro.

Die Bundesmittel fließen in den kommenden drei Jahren in die wissenschaftliche Begleitung des „Reallabors Feuerwache“ sowie in den Aufbau eines „Zentrums für Beteiligungskultur“ für ganz Thüringen. „Je vielfältiger die Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung im Stadtraum sind, desto stärker wachsen gesellschaftlicher Zusammenhalt und Verantwortungsgefühl. Umso besser funktionieren Nachbarschaften in Krisenzeiten“, erklärt Franziska Bernstein, Geschäftsführerin der Alte Feuerwache Weimar Projekt GmbH.

Die Widerstandskraft gegenüber Krisen habe sich bereits im vergangenen Sommer gezeigt: Dank des ehrenamtlichen Engagements der Menschen im Quartiersprojekt eröffnete innerhalb von acht Wochen nach dem ersten Corona-Shutdown am 15. Mai Weimars einzige pandemiesichere Open-Air-Kulturbühne im Innenhof der Feuerwache.

„Damit aus guten Ideen langfristig erfolgreiche Projekte werden, brauchen die Initiatorinnen und Initiatoren barrierearme Räume für regelmäßige Treffen, professionelle Beratung bei der Konzeptentwicklung, Erfahrungsaustausch mit Projekten aus anderen Städten und Partnerschaften mit Politik und Verwaltung“, weiß Franziska Bernstein aus eigener Erfahrung. Im Zentrum für Beteiligungskultur sollen all diese Angebote gebündelt werden und thüringenweit neuen gemeinwohl-orientierten Initiativen in der Stadt- und Dorfentwicklung zur Verfügung gestellt werden.

Für den wirtschaftlichen Betrieb des Beratungszentrums werde noch dieses Jahr eine Trägergesellschaft gegründet. Der Lehrstuhl für Sozialwissenschaftliche Stadtforschung der Bauhaus-Uni begleitet das Projekt.