Förderung junger Musiker gleich doppelt gefährdet

Weimar. Live Music Now fördert junge Musiker mit Stipendien und Auftrittsmöglichkeiten. In der Corona-Krise ist der Verein gleich doppelt betroffen.

Wegen der Corona-Maßnahmen musste der Verein Live Music Now am Donnerstag sein Benefizkonzert in der Herz-Jesu-Kirche absagen. So fällt für den Verein auch diese dringend notwendige Möglichkeit weg, Spenden zur Unterstützung seiner derzeit 35 Stipendiaten einzuwerben. Wir sprachen mit der Vereinsvorsitzenden Jayne Obst und Konzertbetreuerin Adelheid Wiegering.