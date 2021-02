Förderzusagen im Landkreis Weimarer Land auf Rekordhöhe

Die Corona-Hilfsprogramme ließen 2020 das Geschäftsvolumen und die Förderzahlen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Weimarer Land auf einen historischen Höchstwert steigen. Wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Selle in einer Pressemitteilung informierte, habe die KfW im Landkreis, den er in Berlin mit vertritt, Förderzusagen von 64,2 Millionen Euro gemacht – für private Antragsteller, Unternehmen sowie die öffentliche Infrastruktur. „Daran zeigt sich, dass die KfW einen wichtigen Beitrag zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leistet“, so Selle.

Insgesamt seien 108 Unternehmenskredite mit einem Volumen von 44,7 Millionen Euro zugesagt worden. Neben Corona-Krediten habe die KfW ihre klassischen Förderprogramme im Privatkundensektor fortgeführt. Hierbei seien 494 Projekte mit Förderkrediten in Höhe von 19,4 Millionen Euro verwirklicht worden.

„Ich sehe die Unternehmenskredite infolge der Pandemie als wichtige Säule zur Liquiditätssicherung unserer heimischen Wirtschaft an. Gut, dass der Bund über die KfW hier unterstützen kann“, so Selle. „Mein Ziel ist es, dass wir die Wirtschaft im Weimarer Land gut durch diese schwierige Zeit bringen und in den besonders betroffenen Branchen auch noch einmal über zusätzliche Unterstützung reden.“