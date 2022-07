Folgen eines Fotos in Weimar: Mit 96 Sachen zum Fußgänger

Weimar. Semistationärer Blitzer kommt in der nächsten Woche nach Weimar Nord.

Einen besonders dreisten Raser hat die Auswertung der Juni-Daten des semistationären Blitzers ans Tageslicht gebracht. Das Ordnungsamt stellte bei ihm in dem Tempo-30-Bereich vor dem Seniorenwohnen in der Ettersburger Straße auf der fahr stadteinwärts eine Geschwindigkeit von 96 Stundenkilometern fest. Laut Stadt sind dafür mindestens 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot fällig. In der kommenden Woche soll der sogenannte Panzerblitzer in Weimar Nord Raser ausbremsen. Standort ist wiederum im 30er-Bereich am Zebrastreifen in der Marcel-Paul-Straße.