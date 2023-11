Folk, Oldies, Klassisches und Poetry Slam im Mon Ami in Weimar

Weimar. Vier ganz unterschiedliche Veranstaltungen warten am Wochenende auf Besucherinnen und Besucher in dem Weimarer Kulturzentrum.

Ob Walzer, Mazurka, Polka oder Quadrille: Zum Tanzen laden am Freitag, 17. November, 20 Uhr, Fork and Fiddle ins Mon Ami ein. Unerfahrenen Gästen stehen beim Tanzen die Tumbling Teaspoons zur Seite. Am Tag darauf, am 18. November, 20 Uhr, spielen The New Old Faces zur 17. Oldienacht im Mon Ami. Der Eintritt kostet 12,50 Euro.

Das Weimarstadtorchester lädt um 17 Uhr zum Herbstkonzert. Gespielt wird der erste Satz aus Anton Bruckners vierter Sinfonie, eine Suite von Joachim Raff und die „Frithjof-Sinfonie“ von Heinrich Hoffmann.

Um 18 Uhr beginnt auf der Bühne im Kleinkunstraum die Neuauflage des Weimarer Poetry Slam. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.