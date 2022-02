Forstamt versteigert zehn Raummeter Brennholz in Willrode

Schellroda. Der offene Forsthaus-Sonntag in Willrode bei Schellroda hat diesmal eine besondere Attraktion zu bieten.

Eine Brennholz-Versteigerung für einen guten Zweck steht am 27. Februar auf dem Programm des offenen Forsthaussonntags in Willrode zwischen Schellroda und Egstedt. Ab 11 Uhr kann das Holz auf dem Brennholzplatz an der Straße vom Forsthaus in Richtung Egstedt besichtigt werden, ausreichend Parkflächen sind vorhanden. Die Versteigerung beginnt 11.30 Uhr. Zehn Ladungen ofenfertiges Brennholz, jeweils rund ein Raummeter, gehen nacheinander an die meistbietenden Interessenten.

Waldbesitzer aus der Region haben das Holz gespendet. Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro pro Raummeter. Die Erlöse fließen an Vereine und Initiativen der Region, von denen sich einige an der Aufarbeitung des Holzes beteiligten.

Führungen und Vorführungen zum Thema Brennholz-Aufbereitung sowie das traditionelle Angebot an Wildfleisch vom Rost sowie Backofen-Brot ergänzen das Programm des Tages.