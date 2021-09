Fortbildungsangebot für Vereinsarbeit an Weimarer Volkshochschule

Über Entgeltzahlungen in Vereinen informiert ein Angebot in der VHS am Graben.

Weimar. Wie Entgeltzahlungen in Vereinen geregelt werden sollten, darüber informiert eine Veranstaltung am 24. September.

Nur noch bis 17. September können sich Interessierte bei der Volkshochschule (VHS) für die Weiterbildung zum Thema „Entgeltzahlung in Vereinen“ anmelden. Thomas Römpler informiert am 24. September (9 bis 14 Uhr, VHS am Graben) auch an praktischen Beispielen über die Regelungen für Beschäftigungsverhältnisse in Vereinen und Initiativen. Die Unkosten betragen 25 Euro.

