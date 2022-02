Forum „Dialog Weimar“ gestartet

Weimar. Oberbürgermeister hat Menschen mit unterschiedlichen Meinungen in der Pandemie zum Gespräch eingeladen

Um Meinungen und Haltungen zur Corona-Pandemie auszutauschen, haben sich am Dienstagabend Weimarerinnen und Weimarer erstmals zum Forum „Dialog Weimar“ getroffen. Auf Einladung von Oberbürgermeister Peter Kleine konnten zwölf Menschen im Festsaal am Herderplatz 14 ihre Probleme, Sorgen und Ängste artikulieren und erste Lösungsansätze ansprechen, hieß es am Abend in einer Mitteilung der Stadt.

An der Runde hätten neben dem OB, Polizeichef René Treunert und Amtsärztin Isabelle Oberbeck mehrere Montagsspaziergänger sowie Vertreter des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus (BgR) teilgenommen. Unter den Gesprächsgästen waren Hans-Jörg Röhrich, Christine Schild, Andreas Jost, Alfred Bax, Anja Mai, Matthias Altmann, eine Studierende sowie weitere Personen. Moderiert wurde die Runde von Doris Voll.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Pandemiemaßnahme-Kritiker hätten geäußert, dass ihre Sorgen und Ängste bisher nicht respektiert wurden und oft ein Klima der Diskriminierung herrsche – manchmal bis hinein in den privaten Bereich. Vertreter des BgR hätten auf die Gefahr der Unterwanderung der Montagsspaziergänge durch Rechtsextreme hingewiesen.

Die Stadtverwaltung will zum Versammlungsrecht ein Aufklärungsgespräch anbieten. Polizeichef René Treunert erläuterte das Vorgehen der Polizei bei Versammlungslagen und seine Erfahrungen mit Demonstrationen in der Stadt.

Einig seien sich die Beteiligten, dass das Forum „Dialog Weimar“ öffentliche Resonanz erfahren und fortgesetzt werden soll. „Das war ein guter Auftakt, von einer großen Offenheit geprägt“, so der OB. „Die verschiedenen Haltungen konnten zum Ausdruck kommen. Allen ist daran gelegen, dass wir gut aus dieser schwierigen Zeit herauskommen und unsere Demokratie stark bleibt. Das macht Mut, gemeinsam den Dialog-Weg weiter zu gehen.“

Das Forum „Dialog Weimar“ soll in ähnlichem, leicht erweitertem Rahmen fortgesetzt werden. Ein Termin werde jetzt abgestimmt.