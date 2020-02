Die astronomische Uhr am Rathaus von Prag ist eines der Motive, die der Fotoclub Weimar in seiner Ausstellung im Forum Seebach zeigt.

Fotoclub stellt im Forum aus

Die Ausstellung „Große und kleine Rathäuser“ zeigt der Fotoclub Weimar ab Donnerstag, dem 27. Februar, im Forum Seebach in der Tiefurter Allee. Ab der Vernissage, die um 16 Uhr beginnt, sind Aufnahmen der Mitglieder von Rathäusern in Thüringen, aber auch in Sachsen-Anhalt, Österreich, Frankreich oder Brasilien bis ins Frühjahr zu sehen. Neben Ansichten der Gebäude wurden auch Details oder besondere Treppenhäuser fotografisch festgehalten.