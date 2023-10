Fotografierter Sozialismus: Stiftung lädt zu Symposium in Weimar

Weimar. Die Weimarer Stiftung lädt zum 21. internationalen Symposium ein. Thema ist der fotografierte Sozialismus in DDR und Ostmitteleuropa.

Die Stiftung Ettersberg lädt am 3. Und 4. November ins Reithaus in Weimar zu ihrem nunmehr 21. Internationalen Symposium ein. Thema ist „Fotografierter Sozialismus: Zur visuellen Aneignung gesellschaftlicher Wirklichkeiten in der DDR und im östlichen Europa“. Mitveranstalter ist die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.

In dem Symposium soll die fotografische Praxis als politische, soziale und kulturelle Kommunikation analysiert werden. Darin sehen die Veranstalter einen unterschätzten Teil der Arbeit an reflektiertem Geschichtsbewusstsein. Der Schwerpunkt liegt auf den spätsozialistischen Gesellschaften der DDR und Ostmitteleuropas ab den späten 1960er-Jahren. Zuletzt soll auch das Potenzial von Fotografien in der historischen und politischen Bildung hinterfragt werden. Teilnehmende zahlen 20 Euro.

Analog zum Symposium wird am 3. und 4. November im Landesarchiv Thüringen-Hauptstaatsarchiv Weimar eine Kabinettsausstellung mit Fotos aus relevanten Beständen zur DDR-Zeit gezeigt. Die Schau öffnet an beiden Tagen von 9 bis 15 Uhr.

Anmeldungen bis 20. Oktober unter: symposium@stiftung-ettersberg.de