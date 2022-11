Weimar. Welche Verantwortung haben die sozialen Medien? Dieser Frage gehen Experten im Foyergespräch im DNT Weimar nach.

Die soziale Verantwortung von sozialen Medien ist das Thema des nächsten Foyergesprächs, zu dem das DNT Weimar und das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena am Mittwoch, 30. November, um 20 Uhr einladen. Ob bei Aufregung in der Popkultur, Skandalen in der Politik oder auch bei Hass und Hetze im Netz: Die digitalen Plattformen sind nicht nur Austragungsorte, sondern auch Akteure des öffentlichen Diskurses.

Indem sie Kommunikationsregeln festlegen, Grenzen setzen sowie Inhalte ordnen und moderieren, beeinflussen sie, wie Konflikte ausgetragen werden. Damit kommt den sozialen Medien nicht nur eine gestaltende Rolle zu, sondern auch eine soziale Verantwortung. Wie nehmen sie diese an? Auf welchen Grundsätzen beruht ihr Verantwortungsempfinden? Und was heißt das für zivilgesellschaftliches Engagement online und offline?

Darüber diskutiert Moderator Maik Fielitz mit Josephine Ballon von der Organisation „HateAid“, Thorsten Thiel, Professor für Demokratieförderung und Digitalpolitik an der Universität Erfurt, und Tobias Fernholz, Referent der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Eintritt ist frei.