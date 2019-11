Weimar WeimarDie Swing-Chanson Band „Moi et les autres“ rund um die französische Sängerin Juliette Brousset ist mit ihrem neuen Programm „Départ“ auf Tour und stellt dieses am morgigen Donnerstag, 7. ...

Frankophone Chansonband

Die Swing-Chanson Band „Moi et les autres“ rund um die französische Sängerin Juliette Brousset ist mit ihrem neuen Programm „Départ“ auf Tour und stellt dieses am morgigen Donnerstag, 7. November, 20 Uhr, im Mon Ami vor. Das Quintett mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug präsentiert Lieder, die sich mit dem Thema Aufbruch beschäftigen. „Mein ganzes Leben ist eine Reise. Seit ich meine Heimat im südlichen Elsass verlassen habe, hat mich vor allem die Musik an unzählige Orte auf der Welt geführt“, sagt Juliette Brousset.

Karten im Vorverkauf in der Tourist-Info Weimar und unter monami-weimar.de/tickets/