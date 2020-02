Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Franz Liszt der Violine“

„Franz Liszt der Violine“ wird er genannt: Henri Vieuxtemps‘ 200. Geburtstag bildet den Anlass für einen ganzen Reigen seiner Werke, die in Konzerten in Weimar, Sondershausen, Paderborn und Plauen aufgeführt werden. Konzipiert wurde die Reihe von Olaf Adler (Violine), der am Institut für Streichinstrumente und Harfe der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar sowie am Musikgymnasium Belvedere lehrt. Den Beginn macht Vieuxtemps‘ anno 1838 komponierte Konzert-Fantasie in E-Dur „La Sentimentale“, die am Samstag, 29. Februar, um 15 Uhr im Samstagskonzert des Musikgymnasiums Belvedere erklingt. Interpretiert wird das Werk in einer Fassung für Violine und Klavier von der Geigerin Sujung Yun. Die Schülerin des Musikgymnasiums wird das Werk dann erneut am 6. und 7. März in Paderborn mit dem Sinfonieorchester Paderborn zur Aufführung bringen. Es folgen weitere Konzerte mit Werken von Vieuxtemps in Weimar am 2. und 27. April sowie in Sondershausen am 26. April und in Plauen am 3. Mai.