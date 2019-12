Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Französischer Abend mit Chansons

Mit Eleganz und raffiniertem Augenzwinkern zaubert die Gruppe „Ironipation“ am Sonntag, 29. Dezember, 19 Uhr, im Projekt Eins an der Schützengasse 2 eine Kabarettshow voller Chanson-Klassiker auf die Bühne. Sowohl deutsche und französische Lieder aus den „Goldenen Zwanzigern“ als auch Musik der 50er und 60er Jahre sind fester Bestandteil des Repertoires. Damit begeistert „Ironipation“ das Publikum für eine musikalische Nische mit Salonreife. Dem Bandnamen alle Ehre machend, erklingen neben bekannten Liedern von Edith Piaf, Jacques Brel und Co. immer auch eigene Stücke und Parodien. Veranstalter ist das DIKuK, das Deutsche Institut für Kabarett und Kleinkunst..