Frau aus Bad Berka bekommt ominöse Anrufe: Am Ende ist alles ganz anders

Weimar. Eine 78-Jährige Frau hat der Polizei von ominösen Anrufen berichtet, bei denen nie jemand zu hören ist. Am Ende stellt sich alles als großes Missverständnis heraus.

Eine 78-jährige Frau aus Bad Berka hat ominöse Anrufe bekommen. Gegen Montagabend informierte sie die Polizei, da sie bereits am Vorabend die selben Anrufe von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts bekam. Laut Angaben der Frau war nie jemand am anderen Ende der Leitung. Sie ging vermutlich von einer Vorbereitung auf eine Betrugsmasche aus, weshalb sich die Polizei auch des Falles annahm. Als die Beamten in der Wohnung der Frau waren, lief ein erneuter Anruf ein.

Dabei stellte sich jedoch laut Polizei heraus, dass es sich gar nicht um einen Anruf handelte, sondern um die Weckfunktion ihres Telefons. Sie hatte aus Versehen die Funktion auf 23 Uhr programmiert und bei jedem Mal "annehmen" die Snooze-Funktion getätigt. Der Fall wurde geklärt und die Frau erhielt wieder Ruhe.