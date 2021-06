Frau fährt mit Auto ungebremst auf Anhänger in Weimar

Die Polizei in Weimar musste am Montagvormittag zu einem Auffahrunfall ausrücken. (Symbolfoto)

Weimar. Zu einem schweren Auffahrunfall kam es in Weimar in der Bodelschwinghstraße.

Am Montagvormittag fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Auto und Anhänger die Bodelschwinghstraße in Weimar. Als er an einem Fußgängerüberweg anhalten musste, übersah das eine 58-jährige Autofahrerin hinter ihm. Laut Polizei fuhr sie nahezu ungebremst auf den Anhänger am Auto des 70-Jährigen auf.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Das Auto der 58-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme und zur Räumung der Fahrbahn musste die Bodelschwinghstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.