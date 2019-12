Meike Kreim führte in Tiefurt das Märchen „Frau Holle“ auf, bei dem die kleinen Zuschauer ins Spiel mit einbezogen wurden.

Tiefurt. Eine märchenhafte Zeit verlebten Kinder und Erwachsene in Tiefurt beim Puppenspiel „Frau Holle“ nach den Gebrüdern Grimm.

Frau Holle und die fleißige Marie

„Frau Holle“ brachte das „Papperlapapp Puppenspiel“ am Sonntag mit in die Tiefurter Mühle. Bei dem von Meike Kreim gesungenen und gespielten Märchen war für die Kinder besonders spannend, dass sie mit ins Spielgeschehen einbezogen und so Teil des Märchens um Frau Holle, die fleißige Marie und ihre faule Stiefschwester Paula wurden. Außerdem durften sie zum Spieltisch kommen, um die Figuren ganz genau ansehen und anfassen zu können.