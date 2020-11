Frau stirbt am Bahnübergang Oberweimar

Notarzteinsatz am Bahnübergang in der Oberweimarer Bahnhofstraße.

Am Bahnübergang in der Oberweimarer Bahnhofstraße ist Montagabend gegen 19.45 Uhr eine Frau bei geschlossener Schranke von einem Triebwagen erfasst worden. Trotz schnellen Eintreffens von Rettungsdienst und Feuerwehr konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden.

Unfallaufnahme und Sicherstellung – ein schwerer Auftrag auch für die Einsatzkräfte. Foto: Stefan Eberhardt / medien-partner

Die Bahnstrecke zwischen Weimar und Mellingen bzw. Jena wurde voll gesperrt, um den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahmen gefahrlos durchführen zu können.

Einzelheiten wurden am Abend nicht bekannt. Wie es zu dem Unglück an dem Bahnübergang kommen konnte, muss abschließend durch die Polizei geklärt werden. – Die Strecke war bis in die Nacht hinein nicht befahrbar. Die Züge zwischen Weimar und Jena wurden über Jena-Göschwitz ohne Halt in Jena West umgeleitet.