Teichel. Eine 30-jährige Radfahrerin stürzte auf einer Radtour von Weimar nach Jena so schwer, dass sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Frau stürzt bei Radtour und verletzt sich schwer - Hubschrauber im Einsatz

Am Freitagnachmittag unternahmen drei Radfahrerinnen eine Radtour von Weimar in Richtung Jena.

Auf der B85 zwischen Neckeroda in Richtung Teichel kam die zuerst fahrende 30-jährige Fahrerin am Ende einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Asphaltdecke ab. Sie versuchte dem entgegen zu steuern und kam dabei zu Fall, so die Polizei.

Die 30-Jährige verletzte sich hierbei so schwer, dass der Rettungshubschrauber hinzugezogen werden musste. Nach kurzer Behandlung konnte sie jedoch mit dem Krankenwagen ins Klinikum nach Bad Berka verbracht werden. Am Fahrrad entstand ebenfalls Sachschaden.

