Frauen gründen Freizeitgruppe in Weimar

Weimar. In Weimar hat sich eine neue Freizeitgruppe für Frauen mit und ohne Behinderung gegründet.

Neu gegründet hat sich in Weimar im September eine Gruppe für Frauen mit und ohne Behinderung. Ob bei Kaffee und Kuchen oder gemeinsamen Ausflügen – getroffen wird sich zum Plaudern, Spaß haben und um Erfahrungen auszutauschen. Das Frauenzentrum Weimar unterstützt die Gruppe mit Räumlichkeiten und hilft bei der Planung der gewünschten Aktivitäten. Als erster Ausflug im Oktober steht ein Spaziergang nebst Führung zum Thema „Natur“ an. Treffpunkt ist am 12. Oktober um 15.30 Uhr am Grünen Labor im Park an der Ilm. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@frauenzentrum-weimar.de oder telefonisch unter 03643/871170 wird gebeten.