Frauenchor stimmt aufs Fest ein

Bevor sich am ersten Adventwochenende auf Bad Berkas Marktplatz und im Rathaus der Weihnachtsmarkt ausbreitet, klingt die Weihnachtszeit bereits am Donnerstag, 28. November, am Kurpark an. Im Coudrayhaus gibt dann der Frauenchor „a tempo“ aus dem Ortsteil Tiefengruben ein vorweihnachtliches Konzert mit Liedern aus der ganzen Welt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Am zweiten Advent, 8. Dezember, gibt „a tempo“ dann um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Kirche von Tiefengruben.